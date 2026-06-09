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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجموعة الثامنة تشعل المنافسة في مونديال 2026 | تفاصيل مثيرة

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخبات إسبانيا وأوروجواي والسعودية والرأس الأخضر في المجموعة الثامنة، في مجموعة تجمع بين التاريخ العريق والطموح المتجدد.

ويتصدر المنتخب الإسباني قائمة منتخبات المجموعة من حيث التصنيف العالمي، إذ يحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يعد الأكثر مشاركة بين فرق المجموعة بـ16 ظهورًا في كأس العالم، ويتطلع إلى إضافة لقب ثانٍ إلى خزائنه بعد تتويجه التاريخي عام 2010.

في المقابل، يدخل منتخب أوروغواي المنافسات مدعومًا بإرث كبير، بعدما توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1930 و1950، ليكون صاحب أفضل إنجاز تاريخي بين منتخبات المجموعة، رغم تراجعه إلى المركز السابع عشر عالميًا.

أما المنتخب السعودي، صاحب 7 مشاركات سابقة في المونديال، فيأمل في تكرار إنجازه الأفضل بالوصول إلى دور الـ16 كما حدث في نسخة 1994، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة على الساحة العالمية.

ويخوض منتخب الرأس الأخضر التحدي الأكبر في المجموعة، بعدما سجل أول ظهور له في تاريخ كأس العالم، مستندًا إلى تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة ورغبة في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي.

أبرز أرقام المجموعة الثامنة:

  • الأعلى تصنيفًا عالميًا: إسبانيا (المركز الثاني).
  • الأكثر مشاركة: إسبانيا (16 مشاركة).
  • أفضل إنجاز تاريخي: أوروغواي (لقبان في 1930 و1950).
  • الظهور الأول: الرأس الأخضر.
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