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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"إنستجرام" يطلق رسمياً خاصية إعادة ترتيب الصور داخل ملفك الشخصي بحرية كاملة

إنستجرام
إنستجرام
احمد الشريف

أطلق تطبيق "إنستجرام" (Instagram) العالمي ميزة برمجية ثورية طال انتظارها تمنح المستخدمين وصناع المحتوى تحكماً مطلقاً في هندسة هوياتهم الرقمية لعام 2026.

ونشر موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني الشهير تقريراً مفصلاً كشف فيه عن بدء تعميم خاصية إعادة ترتيب الصور والمنشورات داخل الشبكة الرئيسية للملف الشخصي (Profile Grid) دون التقيد بالترتيب الزمني التقليدي، في خطوة وصفت بأنها الأكبر لإعادة صياغة الواجهات التفاعلية للمنصة.

تفكيك القيود الزمنية ومنح حرية سحب وإفلات المنشورات

تستهدف الترقية البرمجية الجديدة تمكين أصحاب الحسابات من تنسيق وتنظيم مظاهر صفحاتهم بشكل جمالي يعكس علاماتهم التجارية أو لقطاتهم المفضلة.

وتمنح الأداة المستحدثة لعام 2026 المستخدم القدرة الفورية على الدخول إلى وضع تعديل الشبكة، والقيام بسحب وإفلات (Drag and Drop) أي صورة أو مقطع "ريلز" قديم ووضعه في صدارة الحساب بنسبة مرونة بصرية تبلغ 100%، لإنهاء هيمنة الترتيب التلقائي القائم على تاريخ النشر.

أتمتة تنسيق المظهر البصري لخدمة صناع المحتوى والمنشآت

تمنح المنصة من خلال هذا التحديث أدوات استباقية ممتازة تخدم قطاعات التسويق الرقمي وإدارة الهويات الافتراضية.

وحرص مبرمجو شركة "ميتا" على دمج خوارزميات مساعدة داخل إعدادات الملف الشخصي تتيح للمبدعين معاينة الشكل النهائي للشبكة كيميائياً وفنياً قبل اعتماده رسمياً، مما يسهل تثبيت الحملات الإعلانية المترابطة ببعضها بأسلوب سينمائي جذاب دون الخوف من اضطراب مظهر الحساب عند نشر مواد جديدة.

انفراجة تسويقية كبرى ينتظرها رواد الأعمال والشباب بمصر

تفتح هذه القفزة البرمجية الواسعة آفاقاً تشغيلية واستهلاكية فائقة الأهمية تترقبها مجتمعات التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني في مصر لعام 2026.

 ويرى مراجعو الأنظمة والخبراء محلياً أن الميزة الجديدة تمثل حلاً عبقرياً وموفراً لأصحاب المشاريع الناشئة والشباب المستقلين في مصر، حيث تلغي الحاجة للاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث الخارجية والمعقدة لتنظيم الحسابات، وتمنحهم فرصة ذهبية لعرض أفضل منتجاتهم وخدماتهم في أول السطر لجذب ترافيك العملاء اللحظيين.

يبرهن طرح إنستجرام لميزة إعادة ترتيب شبكة المنشورات على أن معايير البقاء للمنصات الرقمية لعام 2026 باتت ترتبط بمدى منح المستخدمين سيادة كاملة على محتواهم وعتادهم الافتراضي؛ ومع اكتمال تدفق التحديث لكافة الهواتف الذكية عالمياً، يستعد فضاء السوشيال ميديا لمنعطف تصميمي مستدام يؤكد أن تسهيل الوظائف البشرية وتلبية المتطلبات الجمالية هما الحصن الدفاعي الأول لصيانة ولاء وصدارة الكيانات التكنولوجية الكبرى.

إنستجرام Instagram Drag and Drop ريلز

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