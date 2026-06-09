إصابة شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة شقيقته بكفر شكر

أصيب شاب بطعنات نافذة فى الظهر إثر مشاجرة مع آخر بسبب معاكسة شقيقته بقرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصاب فى حالة خطيرة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة إصابة شاب بطعنات نافذة فى الظهر إثر مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بقرية تصفا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية إصابة مصطفى . ج . ع بطعنات نافذة فى الظهر ومقيم قرية تصفا إثر مشاجرة مع عبدالله . ع . ح مقيم بذات القرية بسبب معاكسة شقيقته فى أحد شوارع القرية وتم نقله فى حالة خطيرة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.