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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام أعمال الامتحانات بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية وسط إجراءات تنظيمية ورقابية متكاملة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بنجاح وانتظام، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان سير الامتحانات بكفاءة وشفافية.

وتأتي أعمال الامتحانات في ضوء المتابعة المستمرة من قيادات الجامعة، والتأكد من جاهزية اللجان والقاعات الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة حلوان ، أن الجامعة تولي العملية الامتحانية اهتمامًا بالغًا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية وأكاديمية متكاملة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة.


وأضاف رئيس الجامعة أن انتظام الامتحانات يعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم التكنولوجي وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة القبيصي، المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أن الامتحانات تسير وفق الجداول الزمنية المعلنة دون معوقات، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير اللجان وتوفير الدعم الكامل للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وأكد القبيصي أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لمختلف اللجان للتأكد من الالتزام بالضوابط الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على إعداد الامتحانات وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة بما يقيس نواتج التعلم والمهارات التطبيقية التي اكتسبها الطلاب خلال الدراسة.

وشهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المكلفين بأعمال الامتحانات، مع توفير فرق للدعم الإداري والفني للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ خلال سير الامتحانات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم.

وتواصل إدارة الجامعة متابعتها اليومية لأعمال الامتحانات من خلال الجولات الميدانية والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات والبرامج الأكاديمية، بما يضمن تنفيذ الامتحانات وفق المعايير المؤسسية المعتمدة ويعكس حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب متطلبات التعليم التكنولوجي الحديث.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة حلوان التكنولوجية الدولية الهادفة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية داعمة للتميز والإبداع، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

جامعة حلوان التكنولوجية جامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية امتحانات الفصل الدراسي الثانى

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