قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
وفاة طالبة بجامعة الأزهر نتيجة هبوط في الدورة الدموية ووفد يقدم العزاء لأسرتها
الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم.. وهذه عقوبتها
مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماذا تفعل إذا لاحظت ضعف الكهرباء في منزلك؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 يجب فصل الأجهزة الكهربائية ذات الإستهلاك العالي فوراً (كالتكييفات، الثلاجات، الغسالات) لتخفيف الحمل وحمايتها من التلف، عند ملاحظة ضعف الكهرباء (إنخفاض الجهد)،

كما يجب التواصل مع شركة الكهرباء إذا كانت المشكلة عامة، أو إلاستعانة  بفني لفحص التوصيلات الداخلية والأحمال، ونظّم الجهد بإستخدام منظمات أوتوماتيكية.

 الإجراءات التفصيلية للتعامل مع ضعف الكهرباء

- فصل الأجهزة الحساسة: إفصل الثلاجة، التكييف، والسخانات فوراً، لأن الجهد المنخفض يؤدي إلى سخونة موتور هذه الأجهزة وإحتراقه.

- تخفيف الحمل الكهربائي: قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة غير ضرورية لتقليل الأحمال الزائدة التي قد تكون سببًا في ضعف التيار.

- فحص لوحة التوزيع: تأكد من أن القواطع الكهربائية (المفاتيح) لا توجد بها آثار سخونة أو فصل، وراجع التوصيلات.

- الإتصال بشركة الكهرباء: إذا إستمر الضعف، قد تكون المشكلة في الكابل الرئيسي أو المحول الخارجي، مما يتطلب تدخل الشركة.

- إستخدام منظم جهد (Stabilizer): يُنصح بتركيب منظم جهد أوتوماتيكي ذو جودة عالية لحماية الأجهزة الحساسة من تقلبات الكهرباء.

- فحص التوصيلات الداخلية: إستعن بفني متخصص لفحص الأسلاك، خاصة سلك "النتر" (Neutral)، فسوء توصيله أو تآكله يسبب انخفاض الجهد.

 علامات "خفية" تدلك على ضعف الجهد (قبل فوات الأوان):

أحياناً لا تنطفئ الإضاءة، لكن هناك علامات تخبرك أن الجهد غير مستقر:

- صوت "زنة" أو طنين: إذا سمعت صوتاً غريباً يصدر من لوحة المفاتيح أو من خلف الثلاجة.

- بطء الدوران: ملاحظة أن المروحة تدور ببطء غير معتاد أو أن الغسالة تستغرق وقتاً طويلاً في دورة العصر.

- سخونة القوابس (الفيش): إذا لمست "فيشة" التكييف أو السخان ووجدتها ساخنة جداً، فهذا دليل على أن الجهاز يبذل جهداً مضاعفاً بسبب ضعف التيار.

 أخطاء شائعة.. تجنبها تماماً

- لا تترك الشواحن في المقبس: شواحن الهواتف واللاب توب هي أول ما يحترق عند تذبذب الجهد المفاجئ (الإرتفاع الذي يتبع الإنخفاض).

- لا تعتمد على "المشترك" الرخيص: عند ضعف الكهرباء، تزداد المقاومة في الأسلاك، والمشتركات الرديئة قد تنصهر وتسبب حريقاً لا قدر الله.

- لا تحاول تشغيل التكييف "بالقوة": إذا حاول التكييف الإقلاع (Start) ولم يستطع وتكرر ذلك، إفصله فوراً من المفتاح (البتشينو)، لأن تكرار المحاولة سيفجر "المكثف - الكبستر".

 كيف يتصرف "العداد مسبق الدفع" (الكارت)؟

إذا كان لديك عداد كارت، فقد تلاحظ الآتي:

- رسائل خطأ: ظهور أكواد مثل (Err) أو وميض لمبة الإنذار، وهذا يعني أن الجهد إنخفض عن الحد الآمن (أقل من 170 فولت غالباً).

- الفصل الآلي: العداد مسبق الدفع يحتوي على نظام حماية داخلي قد يفصل التيار تماماً عن الشقة لحماية دوائره الإلكترونية من التلف.

- فشل الشحن: في حالة ضعف الجهد الشديد، قد لا يستجيب العداد للكارت عند محاولة الشحن لأن الدائرة تحتاج لجهد مستقر لتقرأ الشريحة.

الأجهزة الكهربائية الكهرباء شركة الكهرباء عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

ترشيحاتنا

النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يؤكد ريادة مصر في دعم المصالحة

الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ

برلماني يطالب بحوافز استثنائية للمصريين بالخارج وتحويل مدخراتهم إلى استثمارات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني

النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب

نائب: تأكيد الرئيس السيسي دعم وحدة السودان يجسد الدور المصري المحوري في حماية أمن واستقرار المنطقة

بالصور

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

إطلالة رياضية.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد