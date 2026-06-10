ماذا تفعل إذا لاحظت ضعف الكهرباء في منزلك؟

يجب فصل الأجهزة الكهربائية ذات الإستهلاك العالي فوراً (كالتكييفات، الثلاجات، الغسالات) لتخفيف الحمل وحمايتها من التلف، عند ملاحظة ضعف الكهرباء (إنخفاض الجهد)،

كما يجب التواصل مع شركة الكهرباء إذا كانت المشكلة عامة، أو إلاستعانة بفني لفحص التوصيلات الداخلية والأحمال، ونظّم الجهد بإستخدام منظمات أوتوماتيكية.

الإجراءات التفصيلية للتعامل مع ضعف الكهرباء

- فصل الأجهزة الحساسة: إفصل الثلاجة، التكييف، والسخانات فوراً، لأن الجهد المنخفض يؤدي إلى سخونة موتور هذه الأجهزة وإحتراقه.

- تخفيف الحمل الكهربائي: قم بإيقاف تشغيل أي أجهزة غير ضرورية لتقليل الأحمال الزائدة التي قد تكون سببًا في ضعف التيار.

- فحص لوحة التوزيع: تأكد من أن القواطع الكهربائية (المفاتيح) لا توجد بها آثار سخونة أو فصل، وراجع التوصيلات.

- الإتصال بشركة الكهرباء: إذا إستمر الضعف، قد تكون المشكلة في الكابل الرئيسي أو المحول الخارجي، مما يتطلب تدخل الشركة.

- إستخدام منظم جهد (Stabilizer): يُنصح بتركيب منظم جهد أوتوماتيكي ذو جودة عالية لحماية الأجهزة الحساسة من تقلبات الكهرباء.

- فحص التوصيلات الداخلية: إستعن بفني متخصص لفحص الأسلاك، خاصة سلك "النتر" (Neutral)، فسوء توصيله أو تآكله يسبب انخفاض الجهد.

علامات "خفية" تدلك على ضعف الجهد (قبل فوات الأوان):

أحياناً لا تنطفئ الإضاءة، لكن هناك علامات تخبرك أن الجهد غير مستقر:

- صوت "زنة" أو طنين: إذا سمعت صوتاً غريباً يصدر من لوحة المفاتيح أو من خلف الثلاجة.

- بطء الدوران: ملاحظة أن المروحة تدور ببطء غير معتاد أو أن الغسالة تستغرق وقتاً طويلاً في دورة العصر.

- سخونة القوابس (الفيش): إذا لمست "فيشة" التكييف أو السخان ووجدتها ساخنة جداً، فهذا دليل على أن الجهاز يبذل جهداً مضاعفاً بسبب ضعف التيار.

أخطاء شائعة.. تجنبها تماماً

- لا تترك الشواحن في المقبس: شواحن الهواتف واللاب توب هي أول ما يحترق عند تذبذب الجهد المفاجئ (الإرتفاع الذي يتبع الإنخفاض).

- لا تعتمد على "المشترك" الرخيص: عند ضعف الكهرباء، تزداد المقاومة في الأسلاك، والمشتركات الرديئة قد تنصهر وتسبب حريقاً لا قدر الله.

- لا تحاول تشغيل التكييف "بالقوة": إذا حاول التكييف الإقلاع (Start) ولم يستطع وتكرر ذلك، إفصله فوراً من المفتاح (البتشينو)، لأن تكرار المحاولة سيفجر "المكثف - الكبستر".

كيف يتصرف "العداد مسبق الدفع" (الكارت)؟

إذا كان لديك عداد كارت، فقد تلاحظ الآتي:

- رسائل خطأ: ظهور أكواد مثل (Err) أو وميض لمبة الإنذار، وهذا يعني أن الجهد إنخفض عن الحد الآمن (أقل من 170 فولت غالباً).

- الفصل الآلي: العداد مسبق الدفع يحتوي على نظام حماية داخلي قد يفصل التيار تماماً عن الشقة لحماية دوائره الإلكترونية من التلف.

- فشل الشحن: في حالة ضعف الجهد الشديد، قد لا يستجيب العداد للكارت عند محاولة الشحن لأن الدائرة تحتاج لجهد مستقر لتقرأ الشريحة.