قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
وفاة طالبة بجامعة الأزهر نتيجة هبوط في الدورة الدموية ووفد يقدم العزاء لأسرتها
الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم.. وهذه عقوبتها
مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية يسهم في خفض التكلفة وتقليل الاستيراد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

 كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أن توافر تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يسهم في خفض تكلفة المشروعات، مؤكداً أهمية اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية.    

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،  لبحث آليات التعاون والتنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الموارد المائية والري، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة الوزارة للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية، بدءاً من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، مروراً بتنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وصولاً إلى مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتحقيق استدامة التشغيل.

كما ناقش الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع زيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، بما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية. كما وجه بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب تنفيذ محطات طاقة شمسية مستقلة بها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يمثل نموذجاً للتكامل في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد، ويعزز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الكهرباء وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

شوبير

شوبير يهاجم أمريكا بسبب إجراءات كأس العالم 2026

احمد الطيب

إضافة قوية للكرة المصرية.. أحمد الطيب يشيد بتعاقد الأهلي مع عموتة

بالصور

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

إطلالة رياضية.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد