عدوان إيراني سافر على 3 دول عربية واليماحي يندد بقوة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أنها انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديًا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

إدانة عربية موسعة للعدوان الإيراني

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذا الاعتداءات الآثمة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي.

كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج الصراعات وتقويض جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

https://youtu.be/cUgKiIuDFTU