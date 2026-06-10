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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آلاف المتسابقين في ماراثون مدينتي 2026 بحضور سفيري الولايات المتحدة والإمارات

مدينتى
مدينتى
أحمد عبد العظيم

حققت مدينتي نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم فعاليات النسخة السادسة من ماراثون مدينتي ، والذي شهد مشاركة نحو 5 آلاف متسابق من 77 جنسية مختلفة، في واحدة من أكبر فعاليات الرياضة المجتمعية التي تُقام في مصر، وسط تنظيم احترافي وأجواء رياضية مميزة.

وانطلقت المنافسات من Open Air Mall، على مسارات مغلقة بالكامل، وشملت سباقات لمسافات 5 كيلومترات و10 كيلومترات و21 كيلومترًا، إلى جانب سباق عائلي ترفيهي لمسافة 2 كم، بمشاركة واسعة من العدّائين الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات.

يأتي هذا الحدث ضمن اجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

وشهد الحدث حضورًا ومشاركةً للسفير الأمريكي لدى مصر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، في تأكيد على الطابع الدولي للفعالية وما تحظى به من اهتمام متزايد عامًا بعد عام.

ويُقام ماراثون مدينتي سنويًا في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على دعم قطاع الرياضة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الرياضة كأحد أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة ، بالاضافة إلى تشجيع سكان مدينتي والمجتمع بشكل عام على تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

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