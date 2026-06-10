قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط حالة من الحزن.. نقل جثمان عبدالعزيز مخيون إلى البحيرة لدفنه
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الطاقة النووية إلى 52.62 مليار دولار
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
بسبب جثث القتلى.. قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسماعيلية تُواصل حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٥٣ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، وأسفرت الحملة عن إعدام ١٦٤ كيلو أغذية و١٥ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٥٦ محضر مخالفات تنوعت بين ٢٧ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٢٩ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ١٦ منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتمت الحملة تحت إشراف دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة  السيد النمر مراقب عام الأغذيه بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

ترشيحاتنا

حسام حسن

البرازيل تهدي التوأم حسن قميصين تذكاريين على هامش الودية

المكسيك وجنوب إفريقيا افتتاح كأس العالم

بعد 16 عامًا.. المكسيك وجنوب أفريقيا يجددان موعد افتتاح كأس العالم

كريم أحمد

بعد محمد صلاح.. مصري آخر يودع ليفربول مع نهاية عقده

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد