ربنا كتب لها عمر جديد.. زوج يشوه وجه مراته لرفعها قضية خلع

أقدم زوج في نهاية العقد الثالث من عمره علي التعدي علي مراته بواسطة أداة حادة بعدما توجهت لرفع دعوي قضية خلع بمحكمة كفر الزيات كما تسبب في إصابتها بجروح قطعية وسطحية بوجهها ويدها وأماكن متفرقة من جسدها وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي كفر الزيات العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة تُدعى "دينا. ا. ذ" عقب تعرضها للاعتداء بواسطة سلاح أبيض على يد زوجها أثناء توجهها لحضور جلسة خلع بدائرة مركز ومدينة كفر الزيات.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية إلى محل البلاغ، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جهود أمنية

ويكثف ضباط مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحه من جهوده لضبط الزوج المتهم بارتكاب الواقعة وعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.