نائبة: تعقيم الكلاب الضالة الحل الأمثل.. والقتل الرحيم يقتصر على الحالات الخطرة

أكدت النائبة يارا عفت، عضو مجلس النواب، أن جهود عدد من الجمعيات الأهلية والمتطوعين، بينهم أجانب، أسهمت في رعاية الكلاب الضالة وإطعامها، ما ساعد على زيادة قدرتها على التعايش مع المواطنين وتقليل سلوكها العدائي في العديد من المناطق.

وخلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أشارت إلى أن المشكلة لا تزال قائمة بسبب وجود سلالات تتسم بالشراسة، مؤكدة أن الإحصائيات ترصد تعرض أعداد كبيرة من المواطنين لهجمات الكلاب، الأمر الذي يستدعي التعامل الجاد مع هذا الملف.

وأضافت أن المستشفيات تستقبل بشكل مستمر حالات إصابة نتيجة عض الكلاب، لافتة إلى أن الأطفال يعدون من أكثر الفئات تضررًا، خاصة في بعض مناطق محافظة سيناء.

وشددت النائبة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الحيوانات، مؤكدة أن معالجة أزمة الكلاب الضالة يجب أن تراعي البعدين الإنساني والمجتمعي في آن واحد.

وأكدت رفضها التخلص العشوائي من الكلاب، موضحة أن القتل الرحيم ينبغي أن يقتصر على الحالات المرضية الخطيرة، مثل الإصابة بالسعار أو الأمراض التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

كما أبدت تحفظها على مقترحات تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرة إلى ضرورة دراسة هذا الأمر بعناية في ظل عدم وضوح المصير الذي قد تواجهه تلك الحيوانات بعد تصديرها.

واختتمت يارا عفت تصريحاتها بالمطالبة بالتوسع في برامج تعقيم الكلاب الضالة، باعتبارها من أكثر الحلول العملية والإنسانية فاعلية للحد من تكاثرها والسيطرة على أعدادها، بما يحقق حماية المواطنين ويحافظ على التوازن البيئي.