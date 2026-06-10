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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الخدمات البيطرية: تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب ضال تتجاوز 2.1 مليار جنيه

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
فريدة محمد

كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي التكلفة التقديرية لعمليات الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق ضمن خطة التعامل مع الكلاب الضالة يقترب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وذلك في حال تطبيقها على نحو 3 ملايين كلب.

ألف جنيه تكلفة تعقيم الأنثى الواحدة

وأوضح الأقنص، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد القصير، أن تكلفة التعامل مع الكلبة الأنثى الواحدة تصل إلى نحو ألف جنيه، بما يعادل إجمالي مليار جنيه لكل مليون كلب من الإناث.

500 جنيه للذكر و650 جنيهًا للجرو

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تكلفة التعامل مع الكلب الذكر تقدر بنحو 500 جنيه للحالة الواحدة، بإجمالي 500 مليون جنيه لكل مليون كلب، بينما تبلغ تكلفة الجرو الواحد نحو 650 جنيهًا، بإجمالي يصل إلى 650 مليون جنيه لكل مليون جرو.

رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإمساك التعقيم الترقيم 3 ملايين كلب

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