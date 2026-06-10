فرنسا تعلن وفاة جندي في حادث عرضي أثناء مهمة عسكرية بلبنان

أعلنت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، إصابة الجندي من الدرجة الأولى فلوريان جيليه، المنتشر في لبنان ضمن “مفرزة الشراكة العسكرية العملياتية” (DPMO) في الصالحية، بطلق ناري عرضي خلال المرحلة التحضيرية لأحد التدريبات، قبل أن يتوفى متأثراً بجراحه.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن فرق الإسعاف المتواجدة في الموقع تولت إسعافه على الفور، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه توفي، للأسف، متأثراً بإصابته.

ويبلغ الجندي فلوريان جيليه 21 عاماً، وكان يخدم في فوج مشاة البحرية للمظليين الثامن في كاستر. وقد انتشر في لبنان منذ الأول من يونيو، حيث كان يشارك في مهمة شراكة عسكرية عملياتية لصالح القوات المسلحة اللبنانية بصفته مساعد مدرب قتال مشاة.

وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال في سلاح الجو فابيان ماندون، عن حزنه العميق لوفاة هذا العسكري أثناء أداء مهامه.