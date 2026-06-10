ضبط وتحرير 174 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمراكز أسوان

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، ومحاسبة المخالفين، والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار، ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وفي هذا الصدد، قامت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن، مدير المديرية، بتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

محاور الحملات التموينية

تكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة للخبز.

متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أى ممارسات إحتكارية.

إحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع تسريبه أو بيعه فى السوق السوداء.

التصدى للسلع غير الصالحة للإستهلاك والغش التجارى.

التأكد من توافر الإشتراطات الصحية والتراخيص القانونية للأنشطة المختلفة.

نتائج الحملات التموينية

أسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة خلال الفترة المشار إليها عن تحرير 174 محضر مخالفة متنوعة فى مجالى الأسواق والمخابز.

فى مجال الأسواق تم تحرير 9 محضراً .

فى مجال المخابز تم تحرير 165 محضراً .

تؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة لتحقيق الإنضباط بالأسواق والمخابز ، وضمان جودة السلع والخبز المدعم ، وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة ، مع التصدى بكل حزم لمحاولات الغش والإحتكار والتلاعب بالدعم التموينى ، بما يسهم فى توفير السلع والخدمات للمواطنين بصورة آمنة ومنضبطة.