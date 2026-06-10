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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار المعادن الصناعية وسط توترات الشرق الأوسط وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

معادن
معادن
أ ش أ

تراجعت أسعار المعادن من الألومنيوم إلى الزنك بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في وقت أثرت فيه توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية سلبًا على آفاق الطلب على السلع الأولية.

وانخفض سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بما يصل إلى 2.2% ليبلغ 3,468 دولار للطن، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل، قبل أن يتداول عند 3,507 دولار للطن، كما تراجع النحاس إلى 13,597.00 دولار للطن، بينما انخفض النيكل بنسبة 1.5%.

وتدهورت معنويات المستثمرين مع انخفاض الأسهم عقب توجيه القوات الأمريكية ضربات إلى إيران، وقد أدى استمرار الحرب إلى تأجيج التضخم وزيادة احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يبطئ النمو العالمي ويضعف الطلب على المعادن.

وقلصت المعادن جزءًا من خسائرها بعد أن أظهرت بيانات أمريكية لشهر مايو أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بأقل من المتوقع، رغم أن معدل التضخم الرئيسي السنوي تسارع إلى 4.2%، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات. وبعد صدور التقرير، كان النحاس منخفضًا بنسبة 0.1%، بينما تراجع كل من الألومنيوم والنيكل والزنك بأكثر من 1%.

وقال لي شيويتشي، رئيس الأبحاث في شركة "تشاوس تيرناري فيوتشرز"، إن سوق المعادن يركز على تشديد السيولة العالمية عقب بيانات التوظيف الأمريكية القوية الصادرة الأسبوع الماضي، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا للأصول عالية امخاطر، بدءًا من الذهب والفضة وصولًا إلى المواد الصناعية.

وأضاف أن آفاق الطلب طويلة الأجل لا تزال قوية، مدفوعة بزيادة الإنفاق على التكنولوجيا، ويتمثل أحدث التطورات في استعداد الصين لإنفاق نحو 2 تريليون يوان خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز بيانات.

وأصبح الإنفاق العالمي على البنية التحتية للبيانات أحد الركائز الرئيسية للتوقعات الإيجابية بشأن النحاس والمعادن الأخرى خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار لي إلى أن فكرة بناء شبكة حوسبة وطنية تم طرحها في الخطة الخمسية الصينية في وقت سابق من عام 2026، وأن حجم الاستثمار يتماشى مع التوقعات ولا يؤثر على الأسعار في المدى القصير.

أسعار المعادن الألومنيوم الزنك الشرق الأوسط

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