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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حاتم النجيب: الطماطم انخفضت بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالفترة السابقة

الطماطم
الطماطم

أكد المهندس حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنّ التراجع الملحوظ في أسعار الطماطم وعدد من المحاصيل الزراعية يرجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض داخل الأسواق، موضحاً أن الارتفاعات السعرية التي شهدتها بعض الأصناف خلال الأشهر الماضية كانت نتيجة التغيرات الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على العروة الشتوية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الأسواق تشهد حالياً "مزيداً من الإنتاج" و"وفرة كبيرة جداً في المنتجات"، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد توقعت قبل عيد الأضحى حدوث هذا الانخفاض، مضيفاً: "الحمد لله توقعاتنا جت على أرض الواقع".

وأوضح أن أصنافاً مثل الطماطم والبطيخ والعنب، التي أثير حولها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، أصبحت الآن متاحة بكميات كبيرة وفي متناول المواطنين.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن جميع الفواكه الصيفية تقريباً أصبحت متوفرة داخل أسواق الجملة والتجزئة، قائلاً: "بنبشر أهالينا وبنبشر السادة المواطنين إن إحنا عندنا كل الفواكه الصيفية المتنوعة موجودة بكثرة داخل أسواق الجملة وداخل أسواق التجزئة ولدى كل مواطن بأسعار مناسبة لكل مواطن مصري".

وأوضح أن الطماطم تراجعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالفترة السابقة، فيما انخفضت أسعار بعض أصناف الخضروات الأخرى بنسبة تتراوح بين 30 و40%، إلى جانب تراجع كبير في أسعار الفواكه.

وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار النجيب إلى أن السوق مرشح للاستمرار في حالة الاستقرار الحالية مع دخول مواسم إنتاج جديدة، مؤكداً أن العامل الأكثر تأثيراً في الإنتاج الزراعي خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بالحالة الجوية، قائلاً: "الحالة الجوية هي الأساس في الإنتاج الزراعي"، معرباً عن أمله في ألا تتأثر العروات الجديدة بموجات الحرارة المرتفعة.

https://www.facebook.com/reel/975383218670134 

الخضار والفاكهة الطماطم المحاصيل الزراعية داخل الأسواق التغيرات الجوية

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