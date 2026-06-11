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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: أزمة الحكم الصومالي تكشف ارتباك تنظيم المونديال.. وأين موقف الكاف؟

كأس العالم
كأس العالم
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الوقائع الأخيرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم تثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن أزمة الحكم الصومالي عمر أرتان تعكس وجود مشكلات تنظيمية تستوجب التوقف عندها.

كأس العالم 

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "كل يوم تظهر واقعة جديدة تؤكد أننا مقبلون على كأس عالم يحيط به كثير من الجدل التنظيمي، وآخرها هجوم جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، على جياني إنفانتينو بسبب منع الحكم الصومالي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "الحكم الصومالي عمر أرتان حظي باستقبال حافل في الصومال، حيث استقبله الشعب الصومالي إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في مشهد يعكس حجم التقدير الذي يحظى به داخل بلاده".

وتابع: "لو كان عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق، موجودًا في المشهد الحالي، لاتخذ موقفًا قويًا تجاه ما حدث، وربما طالب بانسحاب المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم اعتراضًا على هذه الواقعة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "يثير الأمر تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقفًا واضحًا تجاه ما حدث للحكم الصومالي عمر أرتان، والعمل على حمايته والدفاع عن حقوقه".

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