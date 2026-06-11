ماجد الكدواني وحاتم صلاح يقودان النسخة العربية من The Cat in the Hat

أطلقت شركة Warner Bros Animation الإعلان الرسمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة "The Cat in the Hat"، الذي يعيد تقديم واحدة من أشهر شخصيات الكاتب الأمريكي دكتور سوس للأجيال الجديدة برؤية عصرية ومغامرة سينمائية مختلفة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض العالمية يوم 6 نوفمبر وفي مصر وعدد من الدول العربية يوم 5 نوفمبر.

وكشف الإعلان عن عالم بصري مميز يمزج بين أساليب مختلفة من الرسوم المتحركة، حيث يقدم القط الشهير صاحب القبعة المخططة الحمراء والبيضاء في مغامرة جديدة تتجاوز أحداث القصة الكلاسيكية المعروفة. ويؤدي النجم الأمريكي بيل هادر صوت شخصية "القط"، بينما يضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الأداء الصوتي من بينهم كوينتا برونسون، وبوين يانغ، وأمريكا فيريرا، ومات بيري، وباولا بيل، وجيانكارلو إسبوزيتو.



وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقين جابي وسيباستيان اللذين يحاولان التأقلم مع حياتهما الجديدة بعد الانتقال إلى مدينة أخرى، قبل أن يظهر "القط" المكلف بمهمة خاصة لإعادة البهجة والخيال إلى حياتهما. وتكشف اللقطات الأولى عن مؤسسة خيالية تُعرف باسم "Institute for the Institution of Imagination and Inspiration"، وهي الجهة التي يعمل لديها القط، في إضافة جديدة كليًا إلى عالم الشخصية الشهيرة.



ويحمل الفيلم توقيع المخرجين أليساندرو كارلوني وإيريكا ريفينوجا، اللذين سعيا إلى توسيع عالم "The Cat in the Hat" ومنحه أبعادًا جديدة مع الحفاظ على روح كتب دكتور سوس التي حققت شعبية واسعة على مدار عقود. كما تشير التقارير إلى أن الفيلم يمثل بداية لمشروع أوسع لبناء عالم سينمائي مستوحى من أعمال دكتور سوس الشهيرة.



وعلى الصعيد العربي، أعلنت الشركة المنتجة عن تقديم نسخة مدبلجة باللهجة المصرية تضم نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان ماجد الكدواني الذي يؤدي صوت شخصية "القط"، إلى جانب الفنان حاتم صلاح الذي يشارك في بطولة النسخة العربية، في خطوة تستهدف تعزيز ارتباط الجمهورالعربي بالفيلم وتقديم تجربة مشاهدة تناسب مختلف الفئات العمرية تحت عنوان " القط وراء القبعة" أو “قطقوط أبو زعبوط”.



وحظي الإعلان الرسمي للفيلم بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، خاصة مع الأسلوب البصري المبتكر والشخصيات الجديدة التي ظهرت خلاله، ومنها مجموعة من شخصيات "Things" الشهيرة التي ارتبطت بالعمل الأصلي، إلى جانب شخصيات أخرى يتم تقديمها للمرة الأولى ضمن هذا العالم السينمائي.

ويُعد "The Cat in the Hat" أول فيلم رسوم متحركة طويل مخصص بالكامل لهذه الشخصية الأيقونية، التي ظهرت لأول مرة في كتاب الأطفال الشهير الصادر عام 1957، ليعود القط المشاغب بعد عقود في مغامرة جديدة تجمع بين الكوميديا والخيال والرسائل الإنسانية حول الثقة بالنفس وأهمية إطلاق العنان للخيال.