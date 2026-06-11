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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كريب بحشوة اللحم المفروم.. بأسهل الخطوات

كريب بحشوة اللحم المفروم
كريب بحشوة اللحم المفروم
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب بحشوة اللحم المفروم فهو من الأطباق الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها على سفرتك في المنزل.

مقادير كريب بحشوة اللحم المفروم


● ٢ بيض

● ١ و ١/٢ كوب حليب

● ملح

● ١/٢ ١ كوب دقيق

للحشوة:
● ١ ملعقة كبيرة زيت
● ١/٤ كيلو لحم مفروم
● ١ بصل
● ٣ فلفل الوان
● ١ كوب مشروم
● ١ كوب ذرة
● ٢ ملعقة صغيرة بابريكا
● ٢ ملعقة صغيرة زعتر
● ملح فلفل
● ٢ملعقة كبيرة صلصة طماطم
للوجة
● بشاميل
● جبنة موتزاريلا


طريقة تحضير كريب بحشوة اللحم المفروم


تخلط مقادير الكريب في الخلاط
يطهى الكريب في طاسة
تشوح مقادير الحشوة حتى تمام الطهي
يحشى الكريب بالحشوة ويرص في بايركس مبطن بالبشاميل
ثم يضاف بشاميل على الوجه
وتضاف الموتزاريلا
ويطهى في الفرن حتى ذوبان الجبنة واحمرار الوجه

كريب بحشوة اللحم المفروم مقادير كريب بحشوة اللحم المفروم طريقة تحضير كريب بحشوة اللحم المفروم

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