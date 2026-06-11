وزير الإنتاج الحربي : إجراءات حاسمة تجاه المقاولين والجهات غير الملتزمة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، لمتابعة معدلات الإنجاز و الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بواسطة شركات الإنتاج الحربي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الوزارة والجهات المعنية.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة معالجة دلجا بمركز ديرمواس، كما تابعا مشروعات محطات الرفع فى قريتى الشيخ عبادة و البرشا بمركز ملوي، إلى جانب تفقد مشروعات بني محمد شعراوي وكوم الزهير بأبوقرقاص، لمتابعة معدلات التنفيذ واستكمال الأعمال الجارية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل أولوية وطنية تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مشددًا على إعداد برامج زمنية دقيقة للأعمال المتبقية، وتكثيف المتابعة الميدانية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

وأضاف جمبلاط أن أي تأخير في التنفيذ لن يكون مقبولًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقاولين والجهات غير الملتزمة، تشمل سحب الأعمال وإنهاء التعاقدات وإسنادها إلى جهات قادرة على تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية.

من جانبه، أكد كدواني أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحدثت تحولًا كبيرًا في قرى ومراكز المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة، استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية لضمان سرعة الانتهاء منها وتحقيق أقصى استفادة لأهالي المحافظة.

