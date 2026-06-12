مياه القناة: زيادة عدد محطات الطاقة السمسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بمختلف مواقع ومنشآت الشركة “ بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد” في إطار خطة تستهدف تعميم استخدام الطاقة النظيفة تدريجيًا داخل قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إعادة تأهيل بنيتها التحتية، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة، بما يضمن استمرارية التشغيل، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأكد اللواء أ . ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن تنفيذ مشروع تركيب الطاقة الشمسية للمحطات يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف ترشيد الطاقة، وخفض فاتورة الكهرباء بالمحطات، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التشغيل التقليدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل تركيب منظومات حديثة متطورة لتوليد الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الداخلية لمحطات مياه الشرب أو الصرف الصحي، من خلال عدادات ذكية لقياس الطاقة المنتجة بدقة، حيث سيتم خصم الطاقة المولدة من إجمالي الاستهلاك الفعلي للمحطة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المنتجة، ما يساهم في خفض الأحمال الكهربائية وتقليل مصروفات التشغيل نتيجة الاستهلاك.

وقال اللواء أحمد رمضان: بدأنا بالفعل في استخدام مصادر الطاقة الشمسية النظيفة ورفع كفاءة التشغيل بالمرافق الحيوية، في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من خلال تركيب وانشاء الطاقة الشمسية بمحطتي مياه التل الكبير والقنطرة غرب، بقدرة 60 كيلو وات لكل محطة، ضمن استراتيجية الشركة لدعم الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، وترشيد استهلاك الطاقة المستخدمه بالمحطات، من خلال تبني أحدث الحلول التكنولوجية والبيئية في إدارة وتشغيل المرافق، موضحا الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في كافة المحطات بمحافظات القناة.