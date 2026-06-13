إصابة فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وتمركزت في محيط مدخله، وشارع القدس- الخليل، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال اليوم، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي" النشاش"، وهو الواصل إلى محافظة الخليل .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، مدينة بيت لحم، عبر مدينة بيت جالا، وتمركزت في مناطق "باب الزقاق"، وشارع القدس - الخليل، ومفرق الراضي، والدوار الروسي، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.