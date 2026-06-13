طريقة عمل طاجن سمك بالبطاطس.. بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاجن سمك بالبطاطس، فهو من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير طاجن سمك بالبطاطس



● 2 سمك بلطي

● شرائح بصل

● شرائح طماطم

● شرائح فلفل ألوان

● فلفل حار أحمر

● ملح وفلفل أسود

● توابل سمك

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● 1 كوب بقدونس مفروم

● 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● نصف كيلو بطاطس مقطع شرائح سميكة

● كوب ماء

طريقة تحضير طاجن سمك بالبطاطس



في بولة توضع توابل سمك , ملح , فلفل , ثوم مفروم , بقدونس , زيت زيتون , عصير ليمون وتقلب المكونات للحصول على تتبيلة السمك المطلوبة.

فى بولة توضع حلقات بطاطس , حلقات طماطم , حلقات فلفل رومى ألوان , حلقات بصل , فلفل حار

توضع التتبيلة السابقة على الخضار و يقلب الخضار جيداً

يوضع في البايركس الخضار السابق

يتبل السمك بالخليط ثم يوضع السمك على وجه البايركس

يوضع البايركس في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.