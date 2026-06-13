الوادي الجديد تنفذ تدريبات رياضية لذوي الإعاقة البصرية

تنفذ محافظة الوادي الجديد فعاليات التدريب لذوي الإعاقة البصرية بمركز التنمية الشبابية بمدينة الداخلة، ضمن مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية للأفراد من ذوي الإعاقة، والذي يُنفذ كأحد مشروعات إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة.

تدريب 40 مشاركًا من ذوي الإعاقة البصرية

ويستهدف المشروع تدريب 40 مشاركًا من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال برنامج تدريبي يُنفذ يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ويركز على تنمية القدرات البدنية، وتحسين الاتزان والمرونة، وتعزيز ممارسة النشاط الرياضي في بيئة آمنة تدعم دمج المشاركين وتمكينهم.

على جانب آخر، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، وذلك في إطار حرص الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة على تعزيز مفهوم الرياضة للجميع.