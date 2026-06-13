خالد طلعت: فوز أمريكا على باراجواي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

أكد الإعلامي خالد طلعت أن فوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي بنتيجة 4-1 في كأس العالم يعد إنجازًا تاريخيًا على أكثر من صعيد.

منتخب امريكا

وأوضح طلعت أن هذا الانتصار أصبح الأكبر في تاريخ المنتخب الأمريكي بمنافسات كأس العالم، كما أنه تسبب في تسجيل أكبر هزيمة لمنتخب باراجواي في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وأضاف أن المفارقة الغريبة تكمن في أن الرقمين السابقين كانا أيضًا مسجلين في مباراة جمعت المنتخبين خلال النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، عندما حققت الولايات المتحدة أكبر فوز لها آنذاك على حساب باراجواي، والتي تلقت بدورها أكبر خسارة في تاريخها بالمسابقة.

وأشار طلعت إلى أن الفوز بنتيجة 4-1 يحمل رقمًا تاريخيًا إضافيًا، بعدما أصبح أكبر انتصار يحققه منتخب من أمريكا الشمالية على منتخب من أمريكا الجنوبية في تاريخ نهائيات كأس العالم.