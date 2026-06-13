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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهزيمة برباعية أمام أمريكا.. مدرب باراجواي: مجموعة في المتناول

باراجواي
باراجواي
مجدي سلامة

وصف مدرب باراجواي جوستافو ألفارو هزيمة فريقه 4-1 أمام الولايات المتحدة المضيفة يوم السبت، بأنها "درس مؤلم للغاية"، قائلاً إن لاعبيه تفوق عليهم تكتيكيا وفنيا وبدنيا في أول مباراة لهم في كأس العالم منذ 16 عاما، مؤكدًا أن من المجموعة التأهل لا يزال في المتناول.


انتهت عودة باراجواي التي طال انتظارها إلى كأس العالم بصدمة قاسية حيث كافح منتخب أمريكا الجنوبية لمجاراة سرعة وقوة أصحاب الأرض، الذين كشفوا عن نقاط ضعفهم في جميع أنحاء الملعب ليفتتحوا حملتهم بفوز ساحق.


وقال ألفارو للصحفيين بعد خسارتهم في المجموعة الرابعة: "في كأس العالم، عليك أن تترك العواطف جانبا، ما يهم هو اتخاذ القرارات والتركيز والتفاصيل"


وأضاف: "لقد فازت الولايات المتحدة بعدل ووضوح تامين، لقد تفوقوا علينا تكتيكيا، وتفوقوا علينا تقنيا، وتفوقوا علينا جسديا."


وأوضح ألفارو إن الهزيمة أكدت الفجوة التي يجب على باراجواي سدها إذا أرادت المنافسة مع أفضل الفرق في العالم.


وواصل: "هناك مستويات لا يكفي فيها التنظيم الدفاعي والعزيمة والجهد، هناك أمور ما زلنا بحاجة إلى دمجها وفهم أنها أساسية إذا أردنا التقدم في هذه المنافسة".


على الرغم من تلقيه أربعة أهداف، أصر الأرجنتيني على أن التأهل من المجموعة لا يزال في المتناول، بحجة أن النقاط، وليس فارق الأهداف، هي التي ستحدد مصير باراجواي.


واختتم: "علينا التركيز على حصد النقاط اللازمة للتأهل، لقد بدأت بطولة كأس العالم اليوم، ولم تنتهِ بعد طالما بقي لدينا دقيقة واحدة، سنواصل القتال من أجل التأهل".

 

باراجواي ضد تركيا

سيواجه منتخب باراجواي منتخب تركيا في المباراة القادمة قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أستراليا.

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