مجدي مرشد يهنئ التنسيقية بمرور 8 سنوات على تأسيسها : أثبتت نجاحها في تأهيل كوادر مسئولة

تقدم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها، مؤكدًا أن التنسيقية أصبحت نموذجًا مشرفًا للعمل السياسي الشبابي، ومنصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف التيارات والأفكار.

وقال الدكتور مجدي مرشد إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثبتت نجاحها في تمكين الشباب وتأهيل كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن التنسيقية قدمت خلال السنوات الماضية نموذجًا للحوار الوطني والعمل المؤسسي الذي يجمع مختلف الرؤى تحت مظلة واحدة.

اهتمام الدولة المصرية بالشباب

وأضاف أن وجود كيان شبابي بهذا الحجم يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعم مشاركتهم في صناعة القرار، مؤكدًا أن الشباب يمثلون طاقة الوطن ومحركه الأساسي نحو المستقبل، وأن الاستثمار في قدراتهم السياسية والفكرية هو استثمار في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار مرشد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في أن تكون حلقة وصل فاعلة بين الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال طرح الأفكار والمبادرات والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا الوطنية، بما يعزز من مفهوم المشاركة السياسية ويثري الحياة الحزبية في مصر.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم وتمكين الشباب أصحاب الرؤى والأفكار البناءة، مشددًا على أن الكوادر الشابة التي أفرزتها التنسيقية تمثل إضافة مهمة للمشهد السياسي المصري، بما تمتلكه من وعي وخبرة وقدرة على تحمل المسؤولية