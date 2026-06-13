قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
ترامب: اتفاق وشيك مع إيران يمنع امتلاكها السلاح النووي ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة
العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا
الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟
حريق في سيارة نصف نقل محملة كارتون أعلى كوبري الواسطى بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد يهنئ التنسيقية بمرور 8 سنوات على تأسيسها : أثبتت نجاحها في تأهيل كوادر مسئولة

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
محمد الشعراوي

تقدم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها، مؤكدًا أن التنسيقية أصبحت نموذجًا مشرفًا للعمل السياسي الشبابي، ومنصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف التيارات والأفكار.

وقال الدكتور مجدي مرشد إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثبتت نجاحها في تمكين الشباب وتأهيل كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن التنسيقية قدمت خلال السنوات الماضية نموذجًا للحوار الوطني والعمل المؤسسي الذي يجمع مختلف الرؤى تحت مظلة واحدة.

 اهتمام الدولة المصرية بالشباب 

وأضاف أن وجود كيان شبابي بهذا الحجم يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعم مشاركتهم في صناعة القرار، مؤكدًا أن الشباب يمثلون طاقة الوطن ومحركه الأساسي نحو المستقبل، وأن الاستثمار في قدراتهم السياسية والفكرية هو استثمار في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار مرشد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في أن تكون حلقة وصل فاعلة بين الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال طرح الأفكار والمبادرات والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا الوطنية، بما يعزز من مفهوم المشاركة السياسية ويثري الحياة الحزبية في مصر.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم وتمكين الشباب أصحاب الرؤى والأفكار البناءة، مشددًا على أن الكوادر الشابة التي أفرزتها التنسيقية تمثل إضافة مهمة للمشهد السياسي المصري، بما تمتلكه من وعي وخبرة وقدرة على تحمل المسؤولية

مجدي مرشد لجنة الصحة بمجلس النواب حزب المؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

ترشيحاتنا

ممكن يخطف الأنظار و يحقق تفاعل كبير من الجمهور

عودة قوية لنادين نجيم.. ممكن يخطف الأنظار ويحقق تفاعلا جماهيريا كبيرا

تامر عاشور

تامر عاشور يحيي حفلًا جديدًا بالمنصورة في هذا الموعد

أبوظبي تستضيف الجولة النصف النهائية لتحكيم جوائز الإيمي الدولية٢٠٢٦

أبوظبي تستضيف الجولة نصف النهائية لتحكيم جوائز الإيمي الدولية 2026

بالصور

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد