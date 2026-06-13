الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟

في مشهد صادم هز مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وخارجها، انتهت رحلة المغامر اليمني الشهير القعقاع عنتر العبسي، المعروف بلقب "سبايدر مان اليمن"، بعد سقوطه داخل فوهة بركان "حرضة دمت" بمحافظة الضالع، أثناء قيامه بإحدى مغامراته الخطرة التي اشتهر بها على مدار سنوات.

وأثارت وفاة القعقاع عنتر، حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صوره ومقاطع من مغامراته السابقة، مستذكرين شجاعته وإصراره على خوض التحديات الصعبة.

القعقاع عنتر

في حين اعتبر كثيرون، أن الحادث يمثل تذكيرا بالمخاطر الكبيرة التي قد ترافق المغامرات في المواقع الطبيعية الوعرة مهما بلغت خبرة أصحابها.

الساعات الأخيرة في حياة القعقاع عنتر

بحسب تقارير إعلامية وشهادات محلية، بدأ القعقاع يومه بشكل طبيعي متوجهاً إلى المنطقة البركانية التي كان يعرف تضاريسها جيداً، حيث اعتاد مراراً النزول إلى أعماق الفوهة وتسلق جوانبها الصخرية الحادة، مستعرضاً قدراته البدنية أمام الزوار ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ارتبط اسم سبايدر مان اليمن بالمكان لسنوات طويلة حتى أصبح أحد أشهر الوجوه المعروفة في المنطقة.

وخلال الساعات الأخيرة قبل الحادث، كان القعقاع ينفذ جولة جديدة بالقرب من المياه الحارة الموجودة داخل الفوهة البركانية الخامدة، وهي مغامرة سبق أن قام بها مرات عديدة، إلا أن الأمور هذه المرة لم تسر كما اعتاد.

القعقاع عنتر

وتشير المعلومات المتداولة إلى أنه فقد توازنه أثناء التحرك على أحد المنحدرات شديدة الانحدار، لتنزلق قدماه ويسقط داخل الفوهة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع لحظات من وجوده بالقرب من حافة الفوهة قبل وقوع الحادث، ما أثار موجة واسعة من الحزن والصدمة بين متابعيه الذين اعتادوا مشاهدة مغامراته الجريئة في المناطق الوعرة والخطرة.

انتشال جثمان سبايدر مان اليمن

عقب الحادث مباشرة، انطلقت جهود واسعة من فرق الإنقاذ والدفاع المدني للوصول إلى موقع السقوط، وسط تحديات كبيرة فرضتها طبيعة الفوهة البركانية ووجود المياه الكبريتية الحارة والغازات الخطرة في المنطقة.

وأعلنت السلطات لاحقاً وصول فرق متخصصة في الغوص والإنقاذ مزودة بمعدات وإضاءة خاصة للمشاركة في عمليات البحث.

وبعد ساعات من العمل المتواصل، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان القعقاع وانتشاله من الفوهة، لتنتهي بذلك قصة أحد أشهر المغامرين في اليمن، والذي اكتسب شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو التي وثقت تسلقه المرتفعات والمنحدرات الصخرية الخطرة.

سبايدر مان اليمن

جدير بالذكر أن بعض المقاطع المتداولة على الإنترنت زُعم أنها توثق لحظة سقوطه، إلا أن الجهات المتخصصة في التحقق من الأخبار أشارت إلى أن بعض هذه الفيديوهات قديمة ولا تعود للحادث نفسه.