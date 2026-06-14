تعليم البحر الأحمر ينظم قافلة مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قافلة تعليمية مجانية لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم.

وشهدت القافلة مشاركة نخبة من كبار المعلمين والخبراء التربويين بوزارة التربية والتعليم، الذين قدموا مراجعات شاملة ومكثفة في مختلف المواد الدراسية، بهدف مساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات وتعزيز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

وجاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، والدكتورة شيرين صفوت وكيل مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة مصطفى نصر مدير إدارة التعليم الثانوي، وسحر حلمي رئيس قسم التعليم الثانوي، إلى جانب حضور عدد من القيادات التعليمية ومسؤولي المتابعة والدعم الفني بالمديرية.

واستضاف مركز إعلام الغردقة فعاليات القافلة، حيث وفر البيئة التعليمية المناسبة التي ساهمت في تحقيق أقصى استفادة للطلاب، وسط تفاعل كبير من الحضور مع المحاضرين والخبراء المشاركين.

وأكد القائمون على المبادرة أن القافلة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، من خلال إتاحة مراجعات نهائية مجانية عالية المستوى، تمكن الطلاب من الاستفادة المباشرة من خبرات أفضل المعلمين والمتخصصين قبل انطلاق الامتحانات.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر على استمرار تقديم الدعم التعليمي والنفسي لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات التحصيل الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة لأبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.