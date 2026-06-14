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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد: بدء تلقي اعتذارات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء تلقي طلبات الاعتذار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026.

اعتذارات الثانوية العامة

وأكد الدكتور إبراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أنه تم تخصيص مدرسة الزهور الابتدائية القديمة بإدارة الخارجة التعليمية، لتلقي اعتذارات المعلمين المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، خلال الفترة من الأحد 14 يونيو حتى الثلاثاء 16 يونيو 2026، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرا.

وأهاب قطاع تعليم المحافظة بتقديم المستندات الدالة على سبب الاعتذار وفق الحالات التي أقرتها الوزارة، والالتزام التام بالمواعيد المحددة.

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