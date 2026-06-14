قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: إنقاذ 14 بحارا هنديا عالقين في بحر العرب
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
رئيس الوزراء يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا
هبوط سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنهوا حياة شخص وأصابوا 4.. المفتي يحسم مصير 3 متهمين في قضية ثأر بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

بعد عامين من جريمة دموية أثارت حالة من الصدمة داخل مركز سوهاج، اقتربت القضية من محطتها الأخيرة، بعدما قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل 4 آخرين في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2024.

ماذا حدث؟

جاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد، مع تحديد اليوم الثالث من دور انعقاد شهر يوليو المقبل موعدًا للنطق بالحكم، وذلك عقب استعراض أوراق القضية وسماع المرافعات وأقوال الشهود وما تضمنته التحقيقات من أدلة وقرائن.

وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل ليلة دامية بدأت بخلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهم، قبل أن تتطور إلى مخطط انتقامي انتهى بإراقة الدماء في إحدى قرى مركز سوهاج.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهمين عقدوا العزم على الانتقام من خصومهم، وأعدوا لذلك خطة مسبقة، قبل أن يتحركوا مستقلين دراجة بخارية وبحوزتهم أسلحة نارية.

وتوجه المتهمون إلى المكان الذي يتواجد فيه المجني عليهم، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية بصورة عشوائية ومكثفة؛ ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته، بينما أصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، كما تضررت سيارة مملوكة لأحد المواطنين نتيجة إطلاق النار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ومع تكثيف جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث أُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية.

ويُعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي من أبرز المراحل القضائية في القضية، حيث تنتظر المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار حكمها النهائي خلال الجلسة المقبلة.

وتبقى القضية واحدة من الوقائع الجنائية البارزة التي شهدتها محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت خلافات سابقة إلى مواجهة مسلحة انتهت بسقوط قتيل وعدد من المصابين، فيما يترقب الجميع الحكم النهائي الذي سيُسدل الستار على القضية بعد رحلة طويلة من التحقيقات والمحاكمات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محكمة اعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

كأس العالم | تشكيل منتخب ألمانيا و كوراساو.. هافيرتز يقود الماكينات

مارك كوكوريلا

ريال مدريد يفجر مفاجأة الميركاتو.. كوكوريلا مدريديًا مقابل 50 مليون يورو

منتخب النمسا

المدرب رانجنيك يمدد عقده مع منتخب النمسا حتى عام 2028

بالصور

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

إيراهيم النجار

إبراهيم النجار: الحرب علي إيران.. وحدود القوة الأمريكية!

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر سرعة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء

المزيد