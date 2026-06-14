أنهوا حياة شخص وأصابوا 4.. المفتي يحسم مصير 3 متهمين في قضية ثأر بسوهاج

بعد عامين من جريمة دموية أثارت حالة من الصدمة داخل مركز سوهاج، اقتربت القضية من محطتها الأخيرة، بعدما قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل 4 آخرين في واقعة تعود أحداثها إلى عام 2024.

ماذا حدث؟

جاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد، مع تحديد اليوم الثالث من دور انعقاد شهر يوليو المقبل موعدًا للنطق بالحكم، وذلك عقب استعراض أوراق القضية وسماع المرافعات وأقوال الشهود وما تضمنته التحقيقات من أدلة وقرائن.

وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل ليلة دامية بدأت بخلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهم، قبل أن تتطور إلى مخطط انتقامي انتهى بإراقة الدماء في إحدى قرى مركز سوهاج.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهمين عقدوا العزم على الانتقام من خصومهم، وأعدوا لذلك خطة مسبقة، قبل أن يتحركوا مستقلين دراجة بخارية وبحوزتهم أسلحة نارية.

وتوجه المتهمون إلى المكان الذي يتواجد فيه المجني عليهم، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية بصورة عشوائية ومكثفة؛ ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته، بينما أصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، كما تضررت سيارة مملوكة لأحد المواطنين نتيجة إطلاق النار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ومع تكثيف جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث أُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية.

ويُعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي من أبرز المراحل القضائية في القضية، حيث تنتظر المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار حكمها النهائي خلال الجلسة المقبلة.

وتبقى القضية واحدة من الوقائع الجنائية البارزة التي شهدتها محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت خلافات سابقة إلى مواجهة مسلحة انتهت بسقوط قتيل وعدد من المصابين، فيما يترقب الجميع الحكم النهائي الذي سيُسدل الستار على القضية بعد رحلة طويلة من التحقيقات والمحاكمات.