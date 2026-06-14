لأسباب أمنية.. الجيش الإسرائيلي يمنع التجمعات الجماهيرية داخل الأراضي المحتلة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي تشديد القيود على الجبهة الداخلية، وفرض الحظر على العديد من الفعاليات الجماعية داخل البلاد وذلك لأسباب أمنية.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه تم في البلاد منع التجمعات الجماهيرية التي تضم أكثر من 5000 شخص.

ووفقا له، تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الأنشطة المدنية في ظل التطورات الأمنية الراهنة.

ونوه المتحدث بأنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء التوقعات باحتمال شن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

و من جانبها، قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب العسكري لديها خشية إطلاق صواريخ من إيران في أعقاب قصف استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان.

و أكد جيش الإحتلال الاسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير يجري تقييمات متواصلة للوضع مع جميع القادة المعنيين في أعقاب الغارة على بيروت.

ونقل موقع "القناة 12" العبرية عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها "إنهم يستعدون لكل الاحتمالات بما في ذلك الرد الإيراني على إسرائيل كما كان الحال في المرة الأخيرة التي هاجمت فيها تل أبيب الضاحية الأسبوع الماضي".