استمرار الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم

تواصل وزارة الأوقاف أعمال الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، التي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وذلك بمسجد النور بالعباسية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل المسابقة واختيار المتسابقين المتميزين في مختلف فروعها.

وشهدت الاختبارات متابعة ميدانية من الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والأستاذ الدكتور محمود الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علي الدين محمد سلامة - مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، إلى جانب أعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم وإدارة المقارئ وأعضاء مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات؛ حيث تابعوا سير أعمال اللجان والإجراءات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، واطمأنوا على انتظام العمل وتطبيق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وأُجريت اختبارات اليوم في الفرع الأول الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما أُجريت اختبارات المتخلفين عن أداء الاختبارات في باقي الأفرع.

ويُعد هذا الفرع من أبرز فروع المسابقة؛ حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون جنيه، والجائزة الثانية 750 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 500 ألف جنيه.

وقد جرت الاختبارات في أجواء من الانضباط والتنظيم، وسط حرص المتسابقين على تقديم أفضل مستوياتهم العلمية والقرآنية، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل التقييم وفق المعايير المعتمدة.

وتأتي المسابقة العالمية للقرآن الكريم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ متمسك بكتاب الله تعالى، ويعزز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه على المستويين المحلي والدولي.