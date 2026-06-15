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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لعمادة كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وأكد "النعماني"، أن اختيار القيادات الأكاديمية يتم وفقاً لعدة محاور هي كيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، وخطة تطويرها، ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والإستفادة من نقاط القوة.

جامعة سوهاج

وذلك إلى جانب استعراض السيرة الذاتية للمرشح، ومدى إلتزامه بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملاؤه بالعمل.

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملف المتقدم واستيفاء الشروط المقررة، حيث تقدم للترشح لمنصب عميد الكلية الدكتور النميري علام عميد الكلية، مشيراً إلى أن الإختيار يتم وفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وضمت اللجنه في عضويتها، كلا من الدكتور محمد عبدالحفيظ محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بالجامعة وعميد الكلية السابق، الدكتور صفا محمود السيد الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بالجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور جمال عبداللطيف رضوان الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بالجامعة وعميد الكلية الأسبق.

بالإضافة إلى عضوية كلا من الدكتور عبدالمجيد أمين علي جامعة المنيا، الدكتورة هالة حلمي محمد جامعة بنها ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، وأيضاً الدكتور الدرس خلف شكر الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم والدكتور عبدالمعطي محمد عبدالله الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ممثلًا عن الكلية.

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