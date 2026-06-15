وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة" وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقع عقود التمويل ممثلا عن الصندوق الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي جمعية الصعيد للتربية والتنمية،الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، مؤسسة نهضة بنى سويف، جمعية تنمية المجتمع بالعزية - أسيوط، الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، الجمعية الانجيلية للتنمية المتواصلة، مؤسسة منة الله للتنمية

جمعية الحق في الحياه لمتحدي الإعاقة ببني سويف، جمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة

جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، جمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصرى للتنمية والتدريب.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعد الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، فمن خلال الصندوق تنفذ الوزارة تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.

وجاءت التدريبات في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وتضمنت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، وللنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي.