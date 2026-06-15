في ندوة حاشدة بنقابة الصحفيين.. زاهي حواس يستعرض جهود «استرداد الآثار المهربة» ويربطها بتنشيط السياحة

استضافت نقابة الصحفيين (شعبة السياحة والآثار)، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ومحاضرة كبرى، لعالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس، تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة».

وشهدت الندوة، التي أقيمت بقاعة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمقر النقابة، حضوراً حاشداً من السادة الصحفيين، والباحثين، والمهتمين بالشأن الأثري، إلى جانب عدد من مسؤولي السياحة والآثار، حيث فتحت النقابة باب النقاش والأسئلة لجميع الحاضرين في حوار مفتوح وموسع.

استعادة التراث المصري المنهوب

وقد استعرض الدكتور زاهي حواس خلال المحاضرة الجهود الوطنية والدولية المبذولة لجمع التوقيعات واستعادة التراث المصري المنهوب، ملقياً الضوء على الأبعاد الإستراتيجية والقانونية لحملات استرداد الآثار المهربة، والارتباط الوثيق بين استعادة هذه القطع الفريدة وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال، الكاتب الصحفي أحمد عثمان، رئيس شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار دور النقابة التوعوي والوطني المستمر للحفاظ على الهوية المصرية، ودعم كافة الجهود الرامية لاستعادة تراثنا وتاريخنا المنهوب في الخارج.