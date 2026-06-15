رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتسلم نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية تمهيدًا لتسليمها ورقيًّا للمعاهد

​تسلم فضيلة الدكتور مؤمن الهواري ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأثنين، النتائج الرسمية لامتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك خلال مراسم التسليم الرسمية التي جرت بديوان عام المنطقة، استعدادًا لبدء توزيع كشوف الدرجات ورقيًّا على كافة المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة اعتبارًا من اليوم.

​وجرت مراسم التسليم بحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، والأستاذ عماد زينه، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والأستاذ عبدالحميد محمود ، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية؛ حيث قام رئيسي لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين، الابتدائية ، الإعدادية بتسليم الكشوف النهائية المعتمدة بعد اكتمال أعمال الرصد والمراجعة الفنية بنجاح.

​وخلال اللقاء، وجّه رئيس الإدارة المركزية لفتة تربوية وإنسانية راقية تمثلت في كلمة شكر واعتزاز لجميع رؤساء وأعضاء الكنترولين، مشبهًا جهودهم المخلصة خلف الستار بجنود الأمة الأخفياء؛ حيث استشهد فضيلته بالمقولة التاريخية المأثورة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائلًا: "وما ضرهم ألا يعرفهم عمر؟ ولكن الله يعرفهم"، داعيًا المولى عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وموجهًا بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الكشوف ورقيًّا للإدارات والمعاهد لتكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور في أسرع وقت، مع التنويه بأنه سيتم فتح باب التظلمات والطعون على النتائج قريبًا وفق القواعد والإجراءات المنظمة المقررة من قطاع المعاهد الأزهرية تيسيرًا على أبنائنا الطلاب.