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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

افتعال خصومة مع ضابط مرور.. ضبط أصحاب فيديو البدرشين المثير للجدل

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتعدى إحدى الحملات المرورية بالجيزة عليه بالضرب وتقاضى أفراد الشرطة مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يونيو أثناء تواجد حملة مرورية بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة ، قام أحد الضابط بإستيقاف سيارة نقل قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لمخالفته (إخفاء اللوحات المعدنية) الخاصة بالسيارة وتحصل منه على رخصة التسيير لتحرير محضر بالواقعة ، حيث قام الأخير بالإنصراف، تاركاً رخصة التسيير، وحضر فى وقتٍ لاحق برفقة شقيقه وقاما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، مفتعلين مشادة مع الضابط لإستعادة رخصة التسيير، وحال إندفاع أحدهم تجاه الضابط قام فرد الشرطة بإعتراضه دون التعدى عليه.

 تم ضبط السيارة المشار إليها وقائدها ، ومالكها وشقيقه مرتكبى الواقعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وبمواجهتهم أقروا بإدعائهم الكاذب ومحاولتهم إفتعال خصومة مع قوة الحملة المرورية ظناً منهم بتعنت الضابط تجاههم دون معرفتهم بتحريره محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الحملات المرورية

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