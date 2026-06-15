رفض استئناف سيد مشاغب واستمرار حبسه ٤٥ يوما في قضية شغب بولاق الدكرور

رفضت محكمة جنايات الجيزة الاستئناف المقدم من السيد علي فهيم، المعروف إعلاميًا بـ«سيد مشاغب»، على قرار حبسه الاحتياطي، وأيدت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنح بولاق الدكرور.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث يواجه المتهم اتهامات لا تزال محل فحص وتحقيق من قبل جهات التحقيق المختصة.

وجاء قرار المحكمة عقب نظر الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه الاحتياطي، لتنتهي إلى رفضه وتأييد القرار الصادر باستمرار حبسه لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المحكمة استمرار تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق المتهم، مع مواصلة النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية والوقوف على كافة تفاصيلها.