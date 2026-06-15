مخدرات بـ 134 مليون جنيه.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة|صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طن مواد مخدرة متنوعة بنطاق عدد من المحافظات.. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 134 مليون جنيه، وتم مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى أسيوط والمنيا.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل ، مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة") بنطاق محافظتى "أسيوط والمنيا"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة - عدد من الأقراص المخدرة – 10 قطع سلاح نارى متنوعة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (134) مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.