أمن الغربية يضبط رجل وشقيقته تعديا بالضرب علي شقيقتهما أمام باب الجامع بالمحلة والنيابة العامة تحقق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط رجل وشقيقته تعديا بالضرب علي شقيقتهما أمام باب الجامع بقرية دمرو بنطاق دائرة مركز المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز طرفي النزاع 24 ساعة علي ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة حينما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فس بوك مقطع فيديو يكشف اعتداء رجل وسيده علي شقيقتهما اثر خلافات اسرية.
تحرك أمني عاجل
وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط طرفي النزاع بشوارع قرية دمرو بنطاق دائرة المركز.
ردع مخالفين
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.