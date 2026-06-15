Disclosure Day يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم "Disclosure Day" للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ في تصدر شباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققًا إيرادات افتتاحية بلغت 44 مليون دولار، ليؤكد عودة المخرج الشهير إلى عالم أفلام الكائنات الفضائية واللقاءات الغامضة الذي أسهم في ترسيخ مكانته السينمائية على مدار عقود.



ويمثل الفيلم أحدث أعمال سبيلبرغ في هذا النوع السينمائي، بعد نجاحات بارزة حققها سابقًا من خلال أفلام مثل "Close Encounters of the Third Kind" و"E.T. The Extra-Terrestrial" و"War of the Worlds"، والتي شكلت علامات فارقة في تاريخ أفلام الخيال العلمي.



ويضم العمل نخبة من النجوم أبرزهم إيميلي بلانت وجوش أوكونور وكولين فيرث، حيث حظيت أداؤهم بإشادات واسعة من قطاع كبير من النقاد، رغم تباين الآراء حول الفيلم نفسه.

تراجع إيرادات السوق رغم استمرار النمو السنوي

وبحسب بيانات شباك التذاكر، بلغت الإيرادات الإجمالية لجميع الأفلام المعروضة خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو 120 مليون دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ورغم هذا الانخفاض الأسبوعي، لا تزال صناعة السينما الأمريكية تسجل أداءً إيجابيًا خلال عام 2026، إذ تتقدم الإيرادات السنوية حتى الآن بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بعدد من الإصدارات الكبرى التي حققت نتائج قوية خلال الأشهر الماضية.



وخلف المتصدر الجديد "Disclosure Day"، واصلت مجموعة من أفلام الرعب تحقيق نتائج مستقرة في شباك التذاكر، وعلى رأسها "Obsession" و"Scary Movie" و"Backrooms"، والتي ساهمت في الحفاظ على زخم السوق السينمائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.