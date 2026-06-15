نقدر يا رجالة .. أمير هشام يدعم لاعبي منتخب مصر أمام بلجيكا

وجه الإعلامي أمير هشام الدعم للمنتخب الوطني في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "كل التوفيق لرجالة منتخبنا الوطني طبعاً بنلاعب منتخب قوي بحجم بلجيكا واكيد ماتش صعب جداً، لكن حاسس اننا نقدر نحقق نتيجة إيجابية ومنتخبنا يقدر يقدم مباراة تليق باسم مصر ان شاء الله يارب نفرح".

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويخوض منتخب مصر اختبارا قويا أمام منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.