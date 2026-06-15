عصام الشوالي قبل مواجهة الفراعنة : مش هستغرب إن مصر تكسب بلجيكا

علق الناقد الرياضي عصام الشوالي على مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا المقررة عند العاشرة اليوم الإثنين في كأس العالم 2026.

وقال الشوالي في فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن منتخب مصر قوي ووصل لنصف نهائي بطولة أفريقيا الأخيرة كما استعد بشكل جيد لنهائيات كأس العالم من خلال مباريات ودية قوية أمام البرازيل وإسبانيا والسعودية.

وتابع الشوالي: “بلغة المنافسة وقوة الفرق في المجموعة سيلعب منتخبا مصر وإيران على المركز الثاني خلف بلجيكا ولكن يجب كل الحذر من منتخب نيوزيلندا أيضًا”.

واختتم الشوالي: “مش مستغرب إن مصر تكسب بلجيكا سبق له الفوز على بلجيكا في 3 من 4 مباريات ودية جمعت بين المنتخبين”.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

يخوض منتخب مصر اختبارا قويا أمام منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.