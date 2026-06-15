أحمد موسى: عايزيين في الملعب اليوم مقاتلين وليس لاعبي كرة

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشاركة مصر في كأس العالم حدث مهم والشعب المصري كله يقف خلف لاعبي المنتخب وكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وأكد موسى أنه لا وقت للسلبيات والوقت الآن للعمل والإنجاز وفي الملعب مقاتلين وليس لاعبي كرة.

ويقدم موسى حلقه اليوم من برنامجه على مسئوليتي وهو يرتدي تيشرت منتخب مصر رافعا شعار دعم المنتخب الوطني .

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.