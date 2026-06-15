إلهام حمدي: عامل السن نقطة ضعف بلجيكا.. ومنتخب مصر قادر على تخطيه.. فيديو

أكدت الناقدة الرياضية إلهام حمدي أن منتخب مصر يمتلك حظوظًا قوية في المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، مشيرة إلى أن المجموعة الحالية تُعد في المتناول مقارنة بمنتخبات أخرى، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة جيدة لتحقيق نتائج إيجابية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد: ":"إحنا حظنا كبير جداً النهاردة، عموماً لأن مجموعتنا سهلة، أسهل كتير من منتخبات تانية، أنا شايفة إن ممكن يكون بالنسبة لبعض الناس بلجيكا أصعب منتخب هنقابله، بس أنا مش شايفاه الأصعب".

وأضافت أن الفارق في التصنيف بين المنتخبين لا يعني أفضلية مطلقة، حيث تحتل بلجيكا المركز التاسع عالميًا بينما يأتي منتخب مصر في المركز التاسع والعشرين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق مثل محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وإمام عاشور وأحمد فتوح.

وأوضحت أن أبرز نقاط قوة منتخب بلجيكا تتمثل في الخبرات، إلا أن عامل السن قد يمثل نقطة ضعف واضحة، حيث إن أغلب لاعبي المنتخب البلجيكي أكبر سنًا مقارنة بلاعبي مصر، إلى جانب أفضلية الفراعنة من حيث اللياقة البدنية نتيجة الاستعدادات القوية تحت قيادة الجهاز الفني.