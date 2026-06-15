من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد احتفال العام الهجري الجديد

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، احتفال مديرية أوقاف الغربية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ، والذي أُقيم عقب صلاة المغرب بالمسجد الأحمدي (مسجد السيد البدوي) بمدينة طنطا، نائبًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ،اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، العميد أحمد عز ممثل الامن الوطني بالغربية، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ مهنا ربيع، أعقبها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم علي، نيابةً عن وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أن الهجرة تمثل نموذجًا فريدًا في التخطيط والأخذ بالأسباب والصبر والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف السامية وبناء المجتمعات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار إلى أن ذكرى الهجرة النبوية تدعو إلى التمسك بالقيم النبيلة والأخلاق الحميدة، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، مستلهمين في ذلك سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم الابتهالات والإنشاد الديني للشيخ محمد جاد، وسط أجواء روحانية عطرة عكست عظمة المناسبة ومكانتها في نفوس المسلمين.

احتفالية ليلة رأس السنة الهجرية

وفي ختام الاحتفال، قدم محافظ الغربية خالص التهنئة لأبناء المحافظة ولجموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.