إبراهيم فايق: ‏يابن اللاعيبة يا إمام تسلم رجليك

سجل إمام عاشور لاعب منتخب مصر الهدف الأول لفريقه فى شباك منتخب بلجيكا بالدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

و علق الإعلامي إبراهيم فايق عبر فيسبوك كاتبا:‏الله اكبر… الله الله على الجووووول،‏يابن اللاعيبه يا امام يا عاشور،‏الله عليك تسلم رجليك .

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى:مصطفي شوبير (23)

الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.