قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير ألمانيا بالقاهرة: أتمني التوفيق للمنتخب المصري في كأس العالم
أجواء حماسية.. محافظ دمياط يتابع مباراة مصر وبلجيكا وسط عدد كبير من المواطنين
مباشر الآن .. الشوط الثاني مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب
شيخ الأزهر يهنئ قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة العام الهجري 1448هـ
مونديال 2026.. مصر تنهي الشوط الأول متقدمة على بلجيكا بهدف إمام عاشور
قطع المياه 16 ساعة عن بشتيل بالجيزة .. تعرف على الأسباب والمواعيد
كارثة عسكرية أمريكية.. تحطم قاذفة "بي-52" داخل قاعدة جوية بكاليفورنيا
عايدة رياض: أكثر ما يزعجني ابتعاد فنانين كبار عن المشاركة فى الأعمال الفنية |خاص
مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات
تركي آل الشيخ يتغني بهدف إمام عاشور مع مصر في شباك منتخب بلجيكا
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448هـ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خطوة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعد تطوراً مهماً من شأنه المساهمة في خفض حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والدبلوماسية بدلاً من الصراعات والمواجهات.

وقال الحفناوي، إن هذا الاتفاق يعكس صواب النهج الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على ضرورة تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار بما يحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة ويجنبها المزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وبما يمنع انزلاق المنطقة إلى حالة فوضى شاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية المتواصلة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لعبت دوراً مهماً في دعم مسارات التهدئة وتعزيز فرص الوصول إلى تفاهمات تسهم في احتواء الأزمات وتهيئة المناخ لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن نجاح هذا الاتفاق يجب أن يكون نقطة انطلاق لمعالجة الملفات والقضايا الإقليمية العالقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باستثمار أجواء التهدئة الحالية من أجل وقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، واستئناف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة لن يكون ممكناً إلا من خلال معالجة جذور الأزمات، واحترام سيادة الدول، ودعم مسارات التنمية والتعاون المشترك بين شعوب المنطقة، مؤكداً على دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الذي يرفض التصعيد والصراعات، ويدعو إلى ترسيخ ثقافة السلام والحوار، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب الشرق الأوسط.

النواب البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

الراقصة دينا

دينا للاعبي منتخب مصر: الليله مفيش مستحيل ...كلنا وراكم يا رجاله

أغنية أنا ضهرك

من غناء بهاء سلطان.. المتحدة تطرح أغنية "أنا ضهرك"

نجوم الفن يدعمون منتخب مصر

يارب النصر لمصر.. نجوم الفن يدعمون الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد