ناقد رياضي: محمد صلاح خرج غاضبا من مباراة بلجيكا

أكد وائل سامي، الناقد الرياضي، أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية أمام منتخب بلجيكا، مشيرًا إلى أن تشكيلة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، شهدت مفاجأة بعدم الدفع بـ محمود حسن تريزيجيه، ومشاركة مصطفى زيكا بدلًا منه.

وأضاف الناقد الرياضي، أن الكابتن حسام حسن اعتمد على إشراك محمد صلاح في مركز مختلف عن المعتاد، حيث لعب في عمق الملعب، إلا أن صلاح قدم مباراة قوية للغاية، معتبرًا أن هذه المواجهة من أفضل مباريات قائد المنتخب بقميص الفراعنة.

وأشار إلى أن استبدال صلاح لم يكن في محله، مؤكدًا أن اللاعب غادر الملعب وهو في حالة غضب، لافتًا إلى أنه كان قريبًا من التسجيل من الكرة التي لعبها أحمد فتوح. وأضاف أن صلاح، رغم تألقه الكبير، لم يسجل سوى هدفين بالرأس طوال مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتحدث سامي عن حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يمثل مستقبل مركز الهجوم في منتخب مصر، مشيدًا بالأداء الجماعي للمنتخب خلال المباراة، كما أثنى على المستوى الذي قدمه إمام عاشور خلال اللقاء.